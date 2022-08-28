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Ardahan haberi! Yüzen barakadan ve kıyıdan göle giren 2 kişinin cesetleri bulundu

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Ardahan haberi! Yüzen barakadan ve kıyıdan göle giren 2 kişinin cesetleri bulundu

Ardahan haberlerine göre ADANA'da, gece Seyhan Baraj Gölü'ndeki yüzen barakadan suya giren İbrahim Taner Fındık (47) ile başka bölgede yüzerken gözden kaybolan Vedat Dalkılıç'ın (30) cansız bedenleri bulundu.

ADANA'da, gece Seyhan Baraj Gölü'ndeki yüzen barakadan suya giren İbrahim Taner Fındık (47) ile başka bölgede yüzerken gözden kaybolan Vedat Dalkılıç'ın (30) cansız bedenleri bulundu. Kıyıya çıkarılan cesetler, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda gece saatlerinde yürüyüş yapanlar, Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duydu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, göl kıyısında erkeğe ait kıyafetler gördü. Bölgeye su altı polisi sevk edildi. Arama-kurtarma botuyla yapılan çalışmada, suya giren kişi bulunamadı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra göldeki yüzen barakada alkol alarak suya girdiği iddia edilen İbrahim Taner Fındık da gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen su altı polisi, gölde arama yaptı ancak Fındık'a ulaşamadı. Gölde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yüzen barakadan suya giren Fındık ile diğer kişinin cesetlerini buldu. Kıyıya çıkarılan diğer cesedin, Vedat Dalkılıç'a ait olduğu belirlendi. Cesetler, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Seyhan Baraj Gölü İbrahim Taner Adana Güncel Haberler

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