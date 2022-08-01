Ardahan gündem haberleri | Ardahan'da muharrem ayı iftar programı düzenlendi

Ardahan Valiliğince muharrem ayı nedeniyle iftar programı düzenlendi.

Damal ilçesindeki Damal Cemevi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar okunarak oruçlar açıldı.

Vali Hüseyin Öner, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların muharrem ayında tuttuğu oruçların ve ibadetlerin kabul olmasını temenni etti.

Muharrem ayında Kerbela hadisesinin yaşandığını dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Bu önemli ay içinde siz değerli canlar ile lokma ikramında birlikte olduk. Geçen yıl da aynı etkinliği yapmıştık. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Anadolu coğrafyası, hoşgörü, sevginin, barışın tohumlarının atıldığı bir coğrafya. Çok önemli mütefekkirler çıkarmış bu coğrafya. Biz birbirimizi daha iyi tanıdıkça, ortak değerler etrafından bir araya geldikçe, inanıyorum ki kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz bu ülkeye, bu coğrafyaya çok daha fazla değer katacaktır."

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal da "Biz birlik ve beraberlik içinde cumhuriyetimize, devletimize ve inancımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sizlerin verdiği lokmanın kabul olmasını diliyor, sizlere devletin ildeki en büyük temsilcisi olarak buraya teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm katılanları saygı ve sevgiyle selamlıyorum." şeklinde konuştu.

Programa, Kaymakam Burak Keser, Hanak Kaymakamı Fatma Turhan Keser, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.