Haberler

Mart ayında Ardahan buz kesti; Göle eksi 25 derece

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Göle ilçesi, eksi 25,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Kent merkezi kırağı ile kaplanırken, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

ARDAHAN'ın Göle ilçesi, eksi 25,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Ardahan kent merkezi ise kırağı ile kaplandı.

Şubat ayında mevsim normallerinin üstünde sıcaklık yaşayan Ardahan, ilkbaharın ilk ayı olan martta adeta buz kesti. Göle ilçesi eksi 25,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometrelerin eksi 18,3 dereceyi gösterdiği Ardahan'da baharı beklerken etkili olan dondurucu soğuklar, yaşam olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde kent merkezinde sis etkili olurken soğuk hava nedeniyle ağaç dalları ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü. Binaların çatı ve saçaklarında ise buz sarkıtları oluştu. Bölgede kış şartlarının uzun sürdüğünü belirten Ardahanlı İsrafil Kaya, soğuk havalara alışkın olduklarını söyledi.

Bu arada meteoroloji tarafından yapılan ölçümlerde gece en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ardahan merkez eksi 18,3, Damal eksi 17,4, Göle eksi 25,1, Hanak eksi 19,1, Posof eksi 10,2, Çıldır eksi18,8.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı

Geceye damga vuran görüntü!
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! 'Tur Aslan'ın' diyor

Galatasaray yapay zekanın da ayarlarıyla oynadı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Büyükşehir belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış