Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Ardahan'da akşam saatlerinde havanın soğumasıyla birlikte yükseklerde etkili olan kar yağışı, Ardahan ve Damal ilçeleri arasındaki bölgeleri beyaza bürüdü. Kar, Ilgar geçidi ve Sahara mevkilerinde etkisini arttırırken, sürücülere buzlanma uyarısı yapıldı.

Ardahan'da yükseklerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kentte akşama doğru havanın soğumasıyla birlikte yükseklerde kar etkili olurken, Ardahan ve Damal ilçeleri arası beyaza büründü.

Kar, Ardahan'ı Posof ilçesine bağlayan Ilgar geçidi ve Artvin ile bağlantısını kuran Sahara mevkilerinde etkisini arttırdı.

Karla birlikte bazı noktalarda buzlanma meydana gelmesi nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
