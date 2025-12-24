Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Ardahan'da akşam saatlerinde havanın soğumasıyla birlikte yükseklerde etkili olan kar yağışı, Ardahan ve Damal ilçeleri arasındaki bölgeleri beyaza bürüdü. Kar, Ilgar geçidi ve Sahara mevkilerinde etkisini arttırırken, sürücülere buzlanma uyarısı yapıldı.
Karla birlikte bazı noktalarda buzlanma meydana gelmesi nedeniyle sürücüler uyarıldı.