Ardahan'da yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen vaşak güvenlik kamerasında

Ardahan'da yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşak, Hanak ilçesine bağlı Serinkuyu köyüne inerek evin çevresinde yiyecek aradı.

Günlerdir etkili olan yoğun kar nedeniyle kent kırsalı beyaza büründü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kalan nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşak, Hanak ilçesine bağlı Serinkuyu köyüne indi.

Köydeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karla kaplı yerleşim yerine gelen vaşağın bir süre evin çevresinde yiyecek aradığı görülüyor.

Dağların tamamen karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları, zaman zaman yerleşim yerlerine kadar iniyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh
