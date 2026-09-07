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Ardahan'da ulaşıma kapanan grup köy yolu açıldı

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Ardahan'ın Posof ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle çöken Alköy-Yeniköy grup köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle çöken Alköy-Yeniköy grup köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Son günlerde etkili olan sağanak ve dolu, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, Alköy-Yeniköy grup köy yolunun yaklaşık 2 gün boyunca ulaşıma kapalı kaldığını söyledi.

Söz konusu yolu kullanacak sürücülerin Çambeli güzergahını kullandıklarını belirten Emin, "Ekiplerimiz yoğun çalışmanın ardından yolu yeniden ulaşıma açtı. Şu an söz konusu ilçede tüm yollarımızda ulaşım normale döndü." diye konuştu.

Kaynak: AA
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