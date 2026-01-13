Haberler

Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kar ve tipi nedeniyle kapatıldı

Ardahan'da etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolu trafiğe kapatıldı. Ekipler, yolların açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Ardahan'da Türkgözü-Posof- Damal kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle kapatıldı.

Kent genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun Ilgar mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

Ekipler, kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
