Ardahan'da traktör kazası: 1 ölü

Ardahan'da traktör römorkunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Büyük Sütlüce köyünde 57 yaşındaki Ersoy Karabağlı, oğlunun kullandığı traktörle tarladan ot taşırken dökülen balyaları kontrol etmek için araçtan indi. Bu sırada hareket eden römorkun altında kalan Karabağlı ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabağlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA