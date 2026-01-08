Haberler

Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yara almadan kurtuldu

Ardahan Güney Çevre Yolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç yol ortasında devrildi. Kazada yaralanan olmazken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ardahan'da çarpışan iki otomobilden birinin devrildiği kazada yaralanan olmadı.

M.K. idaresindeki 44 AAC 755 plakalı otomobil, Ardahan Güney Çevre Yolu'nun Saman Pazarı mevkisinde U.Ö. yönetimindeki 41 AH 078 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 44 AAC 755 plakalı otomobil, yol ortasında devrildi.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın bulunmadığı kazada, araçlar bölgede yapılan çalışmayla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
