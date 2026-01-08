Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yara almadan kurtuldu

Ardahan'da çarpışan iki otomobilden birinin devrildiği kazada yaralanan olmadı.

M.K. idaresindeki 44 AAC 755 plakalı otomobil, Ardahan Güney Çevre Yolu'nun Saman Pazarı mevkisinde U.Ö. yönetimindeki 41 AH 078 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 44 AAC 755 plakalı otomobil, yol ortasında devrildi.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın bulunmadığı kazada, araçlar bölgede yapılan çalışmayla kaldırıldı.