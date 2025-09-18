Haberler

Ardahan'da Sis ve Sağanak Etkili Oluyor

Güncelleme:
Ardahan'da akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde sis ve sağanak yağış etkili olmaya başladı. Özellikle Türkgözü Gümrük Kapısı'na giden kara yolunda yoğun sis görüldü. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

Ardahan'da sis ve sağanak etkili oldu.

Kentte akşama doğru hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde sis ve sağanak etkili olmaya başladı.

Sis özellikle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar dağı mevkisinde yoğunlaştı.

Bölgede sisin yanı sıra sağanak da etkisini gösterdi.

Yetkililer, sisin etkisini artıracağını belirterek sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Sisin oluşması kaydedildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
