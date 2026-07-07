Ardahan'da şiddetli sağanak etkili oldu

Ardahan'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte yaklaşık bir buçuk saat boyunca aralıksız etkili olan sağanak nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluştu, bazı tarım arazilerini su bastı.

Yağışın etkisiyle Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.