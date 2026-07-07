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Ardahan'da şiddetli sağanak etkili oldu

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Ardahan'da yaklaşık 1,5 saat süren şiddetli sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, tarım arazileri su altında kaldı ve Ardahan-Kars kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte yaklaşık bir buçuk saat boyunca aralıksız etkili olan sağanak nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluştu, bazı tarım arazilerini su bastı.

Yağışın etkisiyle Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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