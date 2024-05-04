Ardahan'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
Ardahan'da bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7'si öğrenci 13 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Ardahan'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7'si öğrenci 13 kişi yaralandı.
Özer K. yönetimindeki 75 M 0733 plakalı bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Çıldır- Ardahan kara yolunun eski Beyrehatun köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 7'si öğrenci 14 kişi yaralandı.
Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seydi Yıldız (62), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.