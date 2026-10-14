Ardahan'da sabah yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler yavaşladı

Ardahan'da sabah yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler yavaşladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da gece hava sıcaklığının düşmesiyle sabah saatlerinde yoğun sis oluştu. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler kara yollarında hızlarını azaltıp dikkatli ilerledi.
Ardahan'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Gece hava sıcaklığının düşmesiyle kentte sabah saatlerinde yoğun sis oluştu.
Kent genelinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sürücüler kara yollarında hızlarını düşürüp dikkatli şekilde ilerledi.
Kaynak: AA