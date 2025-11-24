Ardahan'da Putka Gölü Sazlığında Yangın Çıktı
Ardahan Üniversitesi yakınındaki Putka Gölü'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi. Ekipler, bataklık alanda yangınla mücadelede zorluk yaşıyor.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ardahan-Kars kara yolu ile Çamlıçatak ormanlığına yakın alanda çıkan yangının dumanı etrafı kapladı.
Alanın bataklık olması dolayısıyla ekipler müdahalede zorlanıyor.