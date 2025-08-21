Ardahan'da Örümcek, Sinek Avlarken Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da, Kura Nehri çevresinde yoğunlaşan 'Bir günlükler' ve 'Mayıs sinekleri' akşam saatlerinde aydınlatma lambalarının etrafında toplandı. Örümcek, ağlarına takılan sinekleri avlarken görüntülendi.

Ardahan'da örümcek, ağında avını yakalarken görüntülendi.

Kentte, "Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm dansı" başladı.

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, başta Ardahan Köprüsü çevresinde olmak üzere birçok noktada yoğunlaştı.

Akşam saatlerinde toplanan çok sayıdaki sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Nehrin altından yukarı doğru tarihi Ardahan Köprüsü'ne kanat çırpan sineklerin bazıları buradaki örümcek ağlarına takıldı.

Örümceğin bu süreçte ağlarına takılan sinekleri tek tek avlaması kameraya yansıdı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak

Fidan öğretmen artık bu şekilde ders anlatamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.