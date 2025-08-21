Ardahan'da Örümcek, Sinek Avlarken Görüntülendi

Ardahan'da örümcek, ağında avını yakalarken görüntülendi.

Kentte, "Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm dansı" başladı.

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, başta Ardahan Köprüsü çevresinde olmak üzere birçok noktada yoğunlaştı.

Akşam saatlerinde toplanan çok sayıdaki sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Nehrin altından yukarı doğru tarihi Ardahan Köprüsü'ne kanat çırpan sineklerin bazıları buradaki örümcek ağlarına takıldı.

Örümceğin bu süreçte ağlarına takılan sinekleri tek tek avlaması kameraya yansıdı.