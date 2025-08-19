Ardahan'da 'Ölüm Dansı' Başlayan Sinekler İlgi Odağı Oldu

Ardahan'da 'Ölüm Dansı' Başlayan Sinekler İlgi Odağı Oldu
Ardahan'da Kura Nehri çevresinde 'Bir günlükler' ve 'Mayıs sinekleri' olarak bilinen sineklerin topluca ölmeden önceki kanat çırpma döngüsü gözlemleniyor. Sineklerin 'ölüm dansı' bir hafta sürecek.

Ardahan'da, "Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm dansı" başladı.

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı.

Ardahan köprüsünde akşam saatlerinde toplanan çok sayıdaki sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Lamba ışığında toplanan sineklerin "ölüm dansı"nın yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.

"Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan sinekler, yaklaşık yarım saat kanat çırptıktan sonra ölüyor.

Vatandaşlardan Ferhat Baltacı, AA muhabirine, sineklerin ilginç ölümüne her yıl şahit olduklarını belirterek, ancak bu yıl gecikmeli göründüklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
