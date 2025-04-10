Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı

Trump'ın piyasalar umurunda değil! Çin'e vergiyi yine artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama
24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markaları evinize sokmayın
İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

Ardahan'da Nisan Ayında Kar Yağışı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da daha önce mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, aniden kar yağışı ve soğuk havaya döndü. Kent halkı, Nisan ayında beklenmedik bir şekilde karla karşılaşarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kış geri geldi, Ardahan beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağış öğlen saatlerinde yerine kar yağışına bıraktı.

Kentte dün akşam etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini kara bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altında düştüğü kent, beyaza büründü. Milli egemenlik parkında ise kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Nisan ayında karla karşılaşan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent sakini Uğraş Karataş, baharda karla birlikte sürpriz yaşadıklarını söyleyerek, "Burası Ardahan, şaşırmamak lazım. Nisan ayı olmasına rağmen halen daha kar yağıyor. Güneşin üşüdüğü yer. Yazı beklerken kış geri geldi. Sürpriz oldu bu kar yağışı ama biz Bayburtlular olarak kara alışkınız" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.