Ardahan'da Nisan Ayında Kar Yağışı

Kış geri geldi, Ardahan beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağış öğlen saatlerinde yerine kar yağışına bıraktı.

Kentte dün akşam etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini kara bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altında düştüğü kent, beyaza büründü. Milli egemenlik parkında ise kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Nisan ayında karla karşılaşan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent sakini Uğraş Karataş, baharda karla birlikte sürpriz yaşadıklarını söyleyerek, "Burası Ardahan, şaşırmamak lazım. Nisan ayı olmasına rağmen halen daha kar yağıyor. Güneşin üşüdüğü yer. Yazı beklerken kış geri geldi. Sürpriz oldu bu kar yağışı ama biz Bayburtlular olarak kara alışkınız" dedi.