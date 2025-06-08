Ardahan'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Sürüyor

Ardahan'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Sürüyor
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Ardahan'da emniyet ve jandarma ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimlerini artırdı. Sürücülerin belgeleri kontrol edilip, emniyet kemeri ve araç güvenliği konusunda uyarılarda bulunuldu. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, denetimlerin bayram süresince devam edeceğini belirtti.

Ardahan'da emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.

Ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte yoğunluğun yaşandığı Ardahan-Kars, Göle ve Artvin bağlantı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol edip emniyet kemeri ve araç güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

Jandarma ekipleri de uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü.

Denetime katılan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de uygulamalarda görevli güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti.

Amaçlarının huzurlu bir bayram geçirmek olduğunu belirten Şener, "Bayram öncesi başlayan denetimler bayram sonrasına kadar sürecek. Amacımız sağlıklı bir trafik akışıyla huzurlu bayram ortamını oluşturmak istiyoruz. Bu ana kadar şükür çok ciddi bir şey yaşanmadı. İnşallah hep böyle olur temennisindeyiz." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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