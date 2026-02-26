Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele eden ekiplerin üzerine çığ düştü

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde, karla mücadele çalışması yapan ekiplerin üzerine çığ düştü.

Kentte gece saatlerinden bu yana kar ve yoğun tipi etkili oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde ekipler çalışma yaptı.

Ekipler çalışma yaptığı sırada, kepçe ve kamyonun üzerine çığ düştü.

Sürücüler araçlardan çıkarılırken, büyük oranda kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, sürücülerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.