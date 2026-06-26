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Gökçeada'da manta vatozu görüntülendi

Gökçeada'da manta vatozu görüntülendi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında, boyu 2 metreye yaklaşan manta (şeytan) vatozu, balıkçı Fırat Sarıkaya tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sarıkaya, vatozun zararsız olduğunu ve denizlerin temizliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında uzunluğu 2 metreye yaklaşan manta (şeytan) vatozu görüntülendi.

Gökçeada açıklarında kılıçbalığı avcılığı yapan Fırat Sarıkaya, avlanmak için denize açıldığında manta vatozu ile karşılaştı. Sarıkaya, vatozun kaçmadığını fark edince o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sarıkaya, "Bu canlıları burada denizlerimizde görmemiz çok güzel. Bizim sularımızın ne kadar verimli, temiz, güzel olduğunun belirtisi bu" dedi.

"Biz onu izledik, o bizi izledi"

Manta vatozu ile karşılaşmasını anlatan Sarıkaya, "Gökçeada'da kılıç balığı avcılığı yapan kişilerden bir tanesiyim. Birkaç gün önce kılıç balığı avı için çıktığımızda dürbünle şöyle teknelerin üstündeki kulelere çıkıyoruz, oradan kılıç balığı gözlüyoruz deniz üzerinde. Gözlerken karşımıza nadir türlerden olan manta vatozu, diğer adıyla şeytan mantası çıktı. Biz de yavaşça yanına doğru gidelim bakalım, ürkmezse bir çekim yapalım, gösterelim vatozu istedik. Şansınıza o da bizim gibi meraklı çıktı. Yavaşça yanına gittik, takip etmeye başladık onu. O da bizi merak etmeye başladı. İki üç tur falan birlikte döndük. Biz onu izledik, o bizi izledi. Çok güzel görüntüler verdi bize" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 hafta önce daha büyük bir manta vatozuna rastladıklarını söyleyen Sarıkaya, "1 hafta, 10 gün önce de kanat açıklığı 3-3,5 metre civarında olan bu çektiğimiz videodaki iki katı büyüklüğünde olanına denk geldik. Çok devasa büyüklükte bir şeydi. Ama o aynı fırsatı vermedi bize. Bu canlıları burada denizlerimizde görmemiz çok güzel. Bizim sularımızın ne kadar verimli, temiz, güzel olduğunun belirtisi bu" diye konuştu.

Manta vatozunun insanlara zararsız bir tür olduğunu belirten Sarıkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu manta, sağında ve solundaki boynuz gibi gözüken çıkıntıları yüzünden şeytan diye adlandırılıyor. Aslında manta vatozu diye geçiyor ama şeytan vatozu da deniyor. Bunlar insanlar için zararsız. Denizdeki planktonlar ve küçük balıklarla beslenen canlıdır. Olur da bir gün denizde karşılaşırsanız, korkmayın yani zararsız hayvanlardır." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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