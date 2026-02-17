Haberler

Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da karla mücadele çalışmaları kapsamında, ulaşımda aksamalara neden olan kar ve tipi ile mücadele ediliyor. Karayolları ekipleri, bölgede yol genişletme çalışmaları da yürütmekte.

Ardahan'da kara yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekipleri, söz konusu yollarda ulaşımın aksamaması için 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı ile 2 bin 470 rakımlı Sahara mevkilerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, yollarda karla mücadelenin yanı sıra, yol genişletme çalışması yürütülüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü kesti

Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü böyle kesti
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Pes dedirten açıklama! Fotoğraflar sorulunca bakın ne yanıt verdi
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı