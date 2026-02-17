Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Ardahan'da karla mücadele çalışmaları kapsamında, ulaşımda aksamalara neden olan kar ve tipi ile mücadele ediliyor. Karayolları ekipleri, bölgede yol genişletme çalışmaları da yürütmekte.
Ardahan'da kara yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Karayolları ekipleri, söz konusu yollarda ulaşımın aksamaması için 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı ile 2 bin 470 rakımlı Sahara mevkilerinde karla mücadele çalışması başlattı.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, yollarda karla mücadelenin yanı sıra, yol genişletme çalışması yürütülüyor.