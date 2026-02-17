Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ardahan'da kara yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekipleri, söz konusu yollarda ulaşımın aksamaması için 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı ile 2 bin 470 rakımlı Sahara mevkilerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, yollarda karla mücadelenin yanı sıra, yol genişletme çalışması yürütülüyor.