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Ardahan'da Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Ardahan'da Karla Mücadele Çalışmaları Başladı
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Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında karla mücadele çalışmaları yoğun kar ve tipinin etkisiyle başladı. Ekipler, sürücüleri buzlanma konusunda uyardı.

Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof- Damal kara yollarında karla mücadele çalışmalarına başlandı.

Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolu Ilgar Dağı mevkilerinde etkisini kaybeden tipinin ardından Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerce karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Sahara Geçidi ile Ilgar Dağı mevkisine yoğunlaşan ekipler, başta kar savuran olmak üzere 8 araçla karla mücadele çalışması yapıyor.

Ekipler, çalışma yaptıkları bölgede buzlanma olduğunu belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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