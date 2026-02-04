Haberler

Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırlara kapatıldı

Güncelleme:
Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Yolda ulaşımın normale dönmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da Türkgözü-Posof- Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, bazı noktalarda ulaşımı aksatıyor.

Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde, tipi ve yoğun buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, yolda ulaşımın normale dönmesi için çalışma başlattı.

