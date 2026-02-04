Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırlara kapatıldı
Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Yolda ulaşımın normale dönmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kent genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, bazı noktalarda ulaşımı aksatıyor.
Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde, tipi ve yoğun buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Ekipler, yolda ulaşımın normale dönmesi için çalışma başlattı.