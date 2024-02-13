Ardahan'da Kar Yağışı Rekoru Kırıldı

SON 55 yılın kar yağışı rekorunun kırıldığı Ardahan'da, İl Özel İdaresi, 70 araç 100'dan fazla personelle, kapanan köy yollarının açılması için çalışma yürütüyor.

Şubat ayının ilk haftasında etkili olan yağışla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 96, Göle ilçesinde ise 117 santim olarak ölçüldü. Kentte son 55 yılın en fazla kar yağışının gerçekleştiği kentte 226 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi, 70 araç, 100'den fazla personelle köy yollarını yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ardahan merkez ve ilçelere bağlı köylerin yollarını birer birer açan ekipler, 2 bin 200 rakımlı köylerde 1 metreyi aşan karla mücadele ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, "Son 55 yılın rekor karı yağdı. Memleket olarak alışkın olduğumuz bir iklim ancak bizi zorluyor. Sahada 70 aracımız, yüzün üzerinde personelimiz ile karla mücadeleye devam ediyoruz. Yolların açılmasıyla birlikte köylerin içerisinde de ara sokaklarda kar temizleme yapıyor ve yol genişletme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca sağlık müdürlüğü başta olmak üzere diğer kurumlarımızın çalışmalarına da destek veriyoruz. Tüm kurumlarımızla dayanışma içerisinde çalışıyoruz" diye konuştu.