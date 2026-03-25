Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan ve lapa lapa yağan kar nedeniyle kent merkezinde araçlar ve kaldırımlar karla kaplandı. Sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kar yağışı altında ilerlemek zorunda kaldı. Kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Ardahan-Posof kara yolunun 2550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

