Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu, yetkililer sürücüleri uyardı.
Ardahan'da kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.
Kar yağışı ve hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.
Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Günay Nuh