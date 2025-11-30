Ardahan'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
Damal ilçesi ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, yetkililer sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Damal ilçesi ve yüksek noktalarda devam eden sağanak ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının yoğunlaştığı Damal- Ardahan arası beyaza büründü.
Yetkililer, ilerleyen saatlerde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanmanın oluşacağını, bu nedenle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.