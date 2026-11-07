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Ardahan’da kar yağışı etkili oldu

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Ardahan’da kar yağışı etkili oldu
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ARDAHAN’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

ARDAHAN'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından şehir merkezinde güzel manzaralar ortaya çıkarken, hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü.

Ardahan'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla devam etti. Lapa lapa yağan karda park, bahçe, cadde, sokak ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beyaza bürünen kentte güzel manzaralar oluştu.

DON UYARISI YAPILDI

Kar yağışıyla birlikte Ardahan ve ilçelerinde en düşük hava sıcaklıkları sıfır derece ile sıfır derecenin altına düştü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Ardahan'la birlikte bölgede Erzurum, Erzincan ve Bayburt için don uyarısında bulundu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte bölgemiz genelinde Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde 7 Kasım 2026 Cumartesi gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddetli zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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