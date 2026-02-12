Haberler

Kar durdu, Ardahan soğuk havaya teslim oldu

Güncelleme:
Ardahan'da kar yağışı etkisini kaybetti, yerine dondurucu soğuklar geldi. En düşük sıcaklık Göle'de eksi 16,1 derece olarak ölçüldü. Ağaçlar kırağıyla kaplanırken, Kura Nehri'nin yüzeyi yeniden buzla kaplandı.

ARDAHAN'da etkisini kaybeden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte en düşük sıcaklık sıfırın altında 16,1 dereceyle Göle'de ölçüldü.

Kentte bir süreden beri etkili olan kar yağışı durdu. Kar kalınlığı kent merkezinde 30, kırsalda ise yarım metreyi buldu. Kar yağışının etkisini kaybettiği kentte soğuk hava hakim oldu. En düşük sıcaklık Göle ilçesinde eksi 16,1 derece olarak ölçülürken il merkezi ve diğer ilçelerde şöyle gerçekleşti:

"Ardahan merkez eksi 10,1, Damal eksi 9,4, Göle eksi 16,1, Hanak eksi 9,3, Posof eksi 1,8, Çıldır eksi 9,5."

AĞAÇLAR KIRAĞIYLA KAPLANDI

Dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar dışarıda yürümekte güçlük çekti. Soğuk havanın etkisiyle ağaçlar kırağıyla kaplandı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Daha önce kısmen çözülen Kura Nehri'nin yüzeyi ise hava sıcaklıklarının yeniden düşmesiyle tekrar buz tuttu.

ÇILDIR'DA SOĞUK HAVA

Havaların ısınması sebebiyle yüzeyindeki buz tabakasının çözüldüğü Çıldır Gölü ve çevresinde soğuk hava etkili oldu. Çıldır'da hava sıcaklığı eksi 9,5 dereceye kadar düştü.

