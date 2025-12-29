Haberler

Ardahan'da kar etkili oluyor

Ardahan'da kar etkili oluyor
Güncelleme:
Ardahan kent merkezinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kent beyaz örtüyle kaplandı, sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

Ardahan kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gün içinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü.

Vatandaşlardan Adem Akçay, AA muhabirine, kar ve soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Gün içinde hava çok soğuktu. Karla birlikte biraz ılıman oldu." dedi.

Kar yağışının ardından yaşanacak buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler uyarıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
500

