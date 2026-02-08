Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve tipi, özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda ve Türkgözü Gümrük Kapısı'na giden yollarda ulaşımda aksamalara neden oldu. Ekipler karla mücadele çalışması başlatırken, tipi nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.
Akşam saatlerinde kentin yüksek noktalarında başlayan kar, yer yer tipiye dönüştü.
Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran tipi, görüş mesafesini düşürdü.
Tipi, özellikle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde ulaşımı aksattı.
Diğer yollarda da etkili olan tipi, yer yer buzlanmaya neden oluyor.
Ekipler, birçok noktada karla mücadele çalışması başlatsa da tipi yüzünden güçlükle çalışmalarını yürütüyor.