Ardahan'da gümrük kapısı yolu kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı
Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, ekipler karla mücadele çalışmaları başlattı.
Ardahan'da, Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Kentin yüksek noktalarında etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımı zaman zaman aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, tırların geçişine kapatıldı.
Ekipler, kar ve tipinin etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışması başlattı.
