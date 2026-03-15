Ardahan'da kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da etkili olan kar ve sis, bazı yollarda ulaşımı aksattı.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar ve sis, özellikle yüksek kesimlerde sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle başta Ardahan-Şavşat kara yolu olmak üzere birçok noktada ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde bazı tır sürücüleri araçlarına zincir takmak zorunda kaldı.

Yağış nedeniyle yollarda yer yer buzlanma oluşurken, yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.