Haberler

Ardahan'da cadde ve sokaklar kardan temizleniyor

Ardahan'da cadde ve sokaklar kardan temizleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da belediye ekipleri, şehir merkezini kar ve buzdan temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü kentte, yaklaşık 40 gündür sürdürülen çalışmalar sonucunda 525 kamyon kar şehir dışına taşındı.

Ardahan'da belediye ekipleri, şehir merkezini kar ve buzdan temizliyor.

Kent genelinde hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22 dereceye düştüğü kentte belediye ekipleri, kar ve buzla mücadele çalışması başlattı.

İş makineleriyle cadde ile sokaklarda çalışma yapan ekipler, yolları kar ve buzdan temizliyor.

Ardahan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Murat Karaçelik, AA muhabirine, yaklaşık bir aydır kar kütlelerini topladıklarını söyledi.

Çalışmanın bütün cadde ve sokaklarda sürdüğünü ifade eden Karaçelik, "Bu çalışmayı yani kent içindeki kar ve buz kütlelerini toplamayı yaklaşık 40 gündür sürdürüyoruz. Şu ana kadar 525 kamyon karı şehir dışına taşıdık. Amacımız, yol ve kaldırımları sağlıklı hale getirmek." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi

6 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp vakasında korkulan oldu
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı