Ardahan'da kar nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan iki kara yolu açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan iki kara yolunda karla mücadele ve tuzlama çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından yollar yeniden tüm araçların geçişine açıldı.
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan iki kara yolunda ulaşım normale döndü.
Kentte dün etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı bölümünde karla mücadele ve tuzlama çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından yollar yeniden tüm araçların geçişine açıldı.
Kaynak: AA