Ardahan'da Kar Manzarası
Ardahan'da gece etkili olan sağanak yağmurun ardından hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Kentte araçlar ve yeşil alanlar beyaza büründü, Posof ilçesinde de kar etkili oldu. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar ise tamamen karla kaplandı.
Ardahan'da kar, şehri beyaza bürüdü.
Kentte gece etkili olan sağanak, sabaha doğru hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.
Araçların üstü ve yeşil alanların beyaza büründüğü kentte, güzel manzaralar oluştu.
Posof ilçesinde de kar etkili oldu.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ise Aladağlar karla kaplandı.