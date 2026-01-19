Haberler

Ardahan'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi

Güncelleme:
Ardahan-Kars kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapan bir iş makinesi devrildi. Kentte yoğun kar ve buzlanma ulaşımı aksatıyor. Olay yerine jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ardahan'da, kar küreme ve tuzlama çalışması yapan araç devrildi.

Kentte gün boyu etkisini sürdüren kar ve buzlanma ulaşımı aksatıyor.

Ardahan- Kars kara yolunun Putka Gölü mevkisinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan iş makinesi devrildi.

Olay yerine jandarma, polis ve Karayolları ekipleri yönlendirildi.

Kazanın ardından aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
