Ardahan'da kamyonla çarpışan otomobilde ikisi çocuk 3 kişi yaralandı

Ardahan'da kamyonla çarpışan otomobilde ikisi çocuk 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Ardahan kent merkezine bağlı Tunçoluk köyü yolunda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ardahan'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kent merkezine bağlı Tunçoluk köyü yolunda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA