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Ardahan'da kamyonla çarpışan otomobilde ikisi çocuk 3 kişi yaralandı

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Ardahan kent merkezine bağlı Tunçoluk köyü yolunda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardahan'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kent merkezine bağlı Tunçoluk köyü yolunda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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