Ardahan'da Hanak-Damal yolunda iki hafif ticari araç çarpıştı, 9 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da Hanak-Damal yolunda iki hafif ticari araç çarpıştı, 9 kişi yaralandı. Sürücülerle araçlardaki 7 kişi ambulansla Hanak İlçe Entegre Sağlık Tesisi ve Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikeleri yok.
Ardahan'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Hanak- Damal kara yolunda seyreden plakaları henüz belirlenemeyen Necmettin T. ve Uğurcan Ç. idaresindeki hafif ticari araçlar, Ortakent Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla Hanak İlçe Entegre Sağlık Tesisi ile Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA