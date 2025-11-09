Haberler

Ardahan'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: İki Yaralı

Güncelleme:
Ardahan-Kars kara yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ö.B. idaresindeki 36 EN 008 plakalı hafif ticari araç, Ardahan- Kars kara yolunda Taşlıdere köyü kavşağında şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile eşi L.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
