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Ardahan'da gönüllü gençler kırsaldaki okullarda çocukları eğlendiriyor

Ardahan'da gönüllü gençler kırsaldaki okullarda çocukları eğlendiriyor

Güncel Haberler

Ardahan'da gençlik merkezi gönüllüleri, kırsaldaki okulları tek tek gezerek buradaki çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Ardahan'da gençlik merkezi gönüllüleri, kırsaldaki okulları tek tek gezerek buradaki çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Göle Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında ilçeye bağlı Çardaklı İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Gençler, burada geleneksel oyunların yanı sıra öğrencilere halka içinde top taşıma, yüz boyama, eğitsel oyunlar ve genç dönüşüm kapsamında kalem dağıtımı gibi etkinlikler düzenledi.

Gönüllüler, müzik eşliğinde çocuklarla halay çekti, bazı çocukların saç tıraşını yaptı.

Göle Gençlik Merkezi Görevlisi Habip Çelik, AA muhabirine, amaçlarının daha fazla gence ulaşmak olduğunu anlattı.

Çardaklı ilk ve ortaokulunda çok değerli zaman geçirdiklerini dile getiren Çelik, "Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Onların sevinci bizim sevincimizdir. Mutluluklarına vesile olmayı, özellikle merkezden uzak köy okullarına yapılacak her faaliyeti önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde de daha çok etkinlik ile daha çok çocuğu güldürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aykut Temur - Güncel

Çardaklı Gençlik Ardahan Göle Güncel Haberler

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