Ardahan'da Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

Ardahan'da Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi
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Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ardahan T Tipi Ceza İnfaz Kurumu iş birliğiyle düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, hükümlüler 250 fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlik, doğaya katkı sağlamayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Ardahan'da fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu iş birliğinde Ardahan Adalet Ormanındaki etkinlikte, hükümlülerce 250 fidan toprakla buluşturdu.

Ayrıca geçmiş yıllarda ekimi yapılan fidanların da bakımı yapıldı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, burada yaptığı konuşmada, doğaya katkı sunmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe destek olanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Tuğrul Yılmazel, Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Okur, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Oktay Özoltulular ile Denetimli Serbestlik ve Ceza İnfaz Kurumu personeli katıldı.

Kaynak: AA / Anıl Aydın - Güncel
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