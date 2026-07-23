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Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ardahan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Ardahan-Ardanuç kara yolunda hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ardahan'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen, 16 ZZ 970 plakalı hafif ticari araç ile 75 AAL 209 plakalı SUV tipi araç, Ardahan-Ardanuç kara yolunun Yalnızçam mevkisinde çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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