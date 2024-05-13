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Ardahan'da dolu yağışı sonrası kent beyaza büründü

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Ardahan'da yaşanan sağanak ve dolu yağışı sonucunda kent beyaza büründü. Yollar su birikintileriyle dolarken, birçok yer de dolu nedeniyle beyazladı. Dolu yağışı sonrası kar manzarasını aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Zafer Kaya dolu yağışı sonrası çiftçilerin etkilendiğini söyleyerek devletten zarar gören çiftçilere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Ardahan'da dolu yağışı sonrası kent beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da yaşanan sağanak ve dolu yağışı sonucunda kent beyaza büründü. Yollar su birikintileriyle dolarken, birçok yer de dolu nedeniyle beyazladı.

Ardahan'da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası kar manzarasını aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından her yer bembeyaz oldu.

Zafer Kaya dolu yağışı sonrası çiftçilerin etkilendiğini söyleyerek devletten zarar gören çiftçilere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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