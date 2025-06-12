Ardahan'da Doğal Gaz Çalışmalarında El Bombası Bulundu
Ardahan'ın Kaptanpaşa Mahallesi'nde doğal gaz çalışmaları sırasında bir el bombası bulundu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, güvenlik önlemleri alarak bombayı kontrollü şekilde imha etti.
Ardahan'da doğal gaz çalışmaları sırasında bulunan el bombası, uzman ekip tarafından imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yakınında işçilerin doğal gaz çalışması sırasında el bombası fark edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi sevk edildi.
Ekiplerce alınan çevre güvenliğinin ardından el bombası, kontrollü şekilde imha edildi.