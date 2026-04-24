Ardahan'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Ardahan'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde İ.Ç. ile G.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen olay sırasında G.A, İ.Ç'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan İ.Ç, kurtarılamadı.

Şüpheli G.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.