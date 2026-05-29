Ardahan'da büyükbaş hayvanın saldırdığı çoban öldü
Ardahan-Çıldır kara yolunda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Y.Z., otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısı sonucu boyun kırılmasıyla hayatını kaybetti.
Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkisinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Y.Z. (36), otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.Z'nin boyun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Günay Nuh