Ardahan'da üzerine kar ve buz kütlesi düşen otomobilde hasar oluştu

Güncelleme:
Ardahan'ın Karagöl Mahallesi'nde bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesi, park halindeki otomobilin camlarını kırdı ve tavanında hasara yol açtı.

Karagöl Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine, bina çatısından buz ve kar kütlesi düştü.

Otomobilin camları kırıldı, tavanında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Günay Nuh
