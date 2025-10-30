Haberler

Ardahan'da Asayiş ve Terörle Mücadele Raporu

Ardahan'da Asayiş ve Terörle Mücadele Raporu
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, düzenlediği basın toplantısında terör ve asayiş olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 11 bin 411 sosyal medya hesabına müdahale edilerek, 522 kişi hakkında işlem başlatıldığını belirtti. Ayrıca, 283 hapis yakalaması gerçekleştirdiklerini ve düzenli olarak operasyonlar yürütüldüğünü vurguladı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, " Terör, dolandırıcılık gibi pek çok asayiş olayında internet üzerinden bir takip söz konusu. Bu kapsamda 11 bin 411 hesaba müdahale edilerek, bunların kapatılmaları sağlanmış, 522 kişiyle ilgili işlem başlatıldı." dedi.

Çiçek, Valilikte düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, 10 aylık süreçteki terör ve asayiş verilerini paylaşarak, "Terörsüz Türkiye" süreci içinde olduklarını, buna katkı sunulması gerektiğini söyledi.

PKK/KCK'ya ilişkin 101 kırsal, 16 şehir operasyonu yapıldığını vurgulayan Çiçek, "Ayrıca FETÖ ile alakalı bir, DHKP-C ile ilgili de 3 operasyon söz konusu oldu." dedi.

Asayişle ilgili 10 önemli suç üzerinde durduklarını belirten Çiçek, kişilere karşı işlenen suçlar, konut dokunulmazlığı ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzurunu bozma, hakaret, kasten yaralama benzeri olaylarda yüzde 18'lik bir düşüşün söz konusu olduğunu belirterek, aydınlatılmayan olay sayılarının yaklaşık yüzde 1-2 olduğunu ifade etti.

Özellikle hapis, yakalama olaylarını bakanlık olarak çok önemsediklerini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de olduğu gibi Ardahan'da da bu manada ciddi bir iyileşme söz konusu. Biz bu dönem içerisinde 283 hapis yakalaması gerçekleştirmişiz. Nihayetinde geçtiğimiz dönem içerisinde jandarmamız İstanbul'da, Kocaeli'de, Tekirdağ'da bir hayli aranan şahsı yakalayıp oradaki kolluk birimlerine teslim ettiler. Sadece bu ay 40 yakalama oldu, gayet güzel. İnşallah daha da arttıracağız. Belli bir sayımız var, o sayıyı da inşallah eriteceğiz. Yani Ardahan'da suç işleyip de Türkiye'nin herhangi bir yerinde ya da Türkiye dışında aranan, cezaevinde olması gereken şahısları biz yakalamak için bütün gayretimizle çalışıyoruz."

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına ilişkin yapılan operasyonlarda 103 silah ele geçirdiklerini bildiren Çiçek, 105 kişi hakkında işlem yapıldığını, organize suçlarla mücadelede ise 8 operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden birinin tutuklandığını anlattı.

Siber suçlarla alakalı gerek jandarmanın gerekse polisin Ardahan ve dışında başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini işaret eden Çiçek, "Terör, dolandırıcılık gibi pek çok asayiş olayında internet üzerinden bir takip söz konusu. Bu kapsamda 11 bin 411 hesaba müdahale edilerek, bunların kapatılmaları sağlanmış, 522 kişiyle ilgili işlem başlatıldı. Yine terörle iltisaklı 70 kişi bu manada tespit edilmiş, ilgili güvenlik birimleri bunun neticesinde 13 gözaltı yapmış. Yasa dışı bahisle alakalı yine 3 operasyonda 14 gözaltı söz konusu olmuş. Çocuk istismarından da 8 operasyonda 4 gözaltı oldu, bir de tutuklama söz konusu." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçle ilgili de bilgi veren Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı:

"57 operasyon yapıldı. Bunların neticesinde 30 tutuklama, 7 adli kontrol, bir de araca el konuldu. Bu 30 tutuklu göçmen kaçakçılığının organizatörleri. Bizim ilimizden özellikle geçiş söz konusu oluyor. Yani bu yaz dönemlerinde özellikle tarım işçiliği için buradan Artvin, Rize vesaire o taraflara bir geçiş söz konusu oluyor. Bizler istiyoruz ki Ardahan'ın yaşanabilirliğini daim kılmak."

