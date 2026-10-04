Ardahan'da 3 bin rakımlı Cin Dağı ile Kısır Dağı'nın zirvesine kar yağdı

Ardahan'da 3 bin rakımlı Cin Dağı ile Kısır Dağı'nın zirvesine kar yağdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin rakımlı Cin Dağı ile Kısır Dağı'nın zirvesine kar yağdı. Kent genelinde sonbahar etkileri sürerken yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı, kar güzel görüntüler oluşturdu.
ARDAHAN'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin rakımlı Cin Dağı ile Kısır Dağı'nın zirvesine kar yağdı.
Kent genelinde sonbahar mevsiminin etkileri görülürken, özellikle yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Dağların zirvesine yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı